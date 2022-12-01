Директория на компаниите
Anta
Anta Заплати

Диапазонът на заплатите на Anta варира от $62,356 в общо възнаграждение годишно за Моден дизайнер в долния край до $133,718 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Anta. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Моден дизайнер
$62.4K
Човешки ресурси
$109K
Софтуерен инженер
$109K

Ръководител софтуерно инженерство
$134K
Архитект на решения
$82.9K
