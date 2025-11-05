Директория на компаниите
Ant Group Софтуерен инженер Заплати в Singapore

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Singapore в Ant Group възлиза на SGD 95.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ant Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 95.5K
Ниво
P5
Основна
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 19.5K
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ant Group in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 130,461. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ant Group за позицията Софтуерен инженер in Singapore е SGD 97,420.

