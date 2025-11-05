Директория на компаниите
Ant Group
  • Greater Shanghai Area

Ant Group Софтуерен инженер Заплати в Greater Shanghai Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Shanghai Area в Ant Group възлиза на CN¥557K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ant Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Общо годишно
CN¥557K
Ниво
P6
Основна
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥0
Години в компанията
3 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Ant Group?
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ant Group in Greater Shanghai Area е с годишно общо възнаграждение от CN¥992,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ant Group за позицията Софтуерен инженер in Greater Shanghai Area е CN¥551,015.

Други ресурси