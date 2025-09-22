Директория на компаниите
Ant Group
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Ant Group Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Singapore в Ant Group възлиза на SGD 115K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ant Group. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 115K
Ниво
12
Основна
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Години в компанията
3 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Ant Group?

SGD 210K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от SGD 39 хил.+ (понякога SGD 390 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Ant Group in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 328,657. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ant Group за позицията Продуктов мениджър in Singapore е SGD 114,786.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ant Group

Свързани компании

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси