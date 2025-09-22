Директория на компаниите
Ant Group
Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in China в Ant Group възлиза на CN¥638K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ant Group. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Общо годишно
CN¥638K
Ниво
hidden
Основна
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥150K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
CN¥1.15M

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at Ant Group in China sits at a yearly total compensation of CN¥881,043. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Специалист по данни role in China is CN¥590,640.

