Директория на компаниите
Ant Group
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Ant Group Заплати

Диапазонът на заплатите на Ant Group варира от $54,398 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $220,743 за Бизнес анализатор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ant Group. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $69.5K
Продуктов мениджър
Median $87.6K
Бизнес анализатор
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бизнес развитие
$56K
Експерт по данни
$90.6K
Маркетинг
$121K
Маркетингови операции
$167K
Продуктов дизайнер
$80.4K
Ръководител на проект
$54.4K
Архитект на решения
$146K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Ant Group, е Бизнес анализатор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $220,743. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Ant Group, е $89,118.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Ant Group

Свързани компании

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси