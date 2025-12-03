Директория на компаниите
Ansys
Ansys Технически писател Заплати

Средното общо възнаграждение за Технически писател in United States в Ansys варира от $73.5K до $101K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$79.6K - $94.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$73.5K$79.6K$94.5K$101K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически писател в Ansys in United States е с годишно общо възнаграждение от $100,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ansys за позицията Технически писател in United States е $73,500.

Други ресурси

