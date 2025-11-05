Ansys Софтуерен инженер Заплати в Spain

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Spain в Ansys варира от €45.7K на year за P2 до €70.5K на year за P3. Медианният year пакет за възнаграждение in Spain възлiza на €61.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Начално ниво ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Виж 4 още нива

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акции RSU В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Ansys ?

