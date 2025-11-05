Ansys Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Ansys варира от $137K на year за P2 до $156K на year за P3. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $154K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Начално ниво ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $137K $123K $6.8K $7.2K P3 Senior Software Engineer $156K $138K $7.3K $11.5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Виж 4 още нива

График на придобиване Основен 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акции RSU В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.00 % годишно )

