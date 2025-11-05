Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pune Metropolitan Region в Ansys варира от ₹1.7M на year за P1 до ₹3.19M на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Pune Metropolitan Region възлiza на ₹1.84M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
₹1.7M
₹1.67M
₹0
₹38.3K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.19M
₹2.96M
₹0
₹226K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
