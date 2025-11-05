Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pittsburgh Area в Ansys варира от $86K на year за P1 до $140K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Pittsburgh Area възлiza на $129K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
