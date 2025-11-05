Ansys Софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Ansys варира от ₹1.93M на year за P1 до ₹3.9M на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.37M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Начално ниво ) ₹1.93M ₹1.72M ₹155K ₹59.4K P2 Software Engineer 2 ₹2.6M ₹2.09M ₹284K ₹225K P3 Senior Software Engineer ₹3.95M ₹3.05M ₹801K ₹103K P4 Lead Software Engineer ₹3.9M ₹3.24M ₹481K ₹186K Виж 4 още нива

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акции RSU В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Ansys ?

