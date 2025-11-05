Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Ansys варира от ₹2.1M на year за P1 до ₹4.61M на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹4.84M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
