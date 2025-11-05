Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Ansys варира от CA$79.7K на year за P1 до CA$117K на year за P3. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$108K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$97.9K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
