Възнаграждението за Рекрутър in United States в Ansys възлiza на $99K на year за P2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 12/3/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.