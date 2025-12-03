Директория на компаниите
Ansys
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in Taiwan в Ansys варира от NT$2.19M до NT$3.07M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Ansys in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$3,066,370. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ansys за позицията Обслужване на клиенти in Taiwan е NT$2,190,265.

