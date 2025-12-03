Директория на компаниите
Anritsu
Anritsu Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Anritsu варира от £35.8K до £49.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anritsu. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$51.3K - $60.4K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$47.9K$51.3K$60.4K$66.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Anritsu е с годишно общо възнаграждение от £49,840. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anritsu за позицията Информационен технолог (ИТ) е £35,783.

