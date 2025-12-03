Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in India в Anonyome Labs варира от ₹5.13M до ₹7.14M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anonyome Labs. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$62.4K - $73.5K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Anonyome Labs in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,139,233. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anonyome Labs за позицията Архитект на решения in India е ₹5,125,603.

