Средното общо възнаграждение за Рисков капиталист in United States в Anon варира от $126K до $178K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anon. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$143K - $169K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$126K$143K$169K$178K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рисков капиталист в Anon in United States е с годишно общо възнаграждение от $178,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anon за позицията Рисков капиталист in United States е $125,550.

