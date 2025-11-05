Директория на компаниите
Anon Софтуерен инженер Заплати в Greater London Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater London Area в Anon възлиза на £91K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£91K
Ниво
hidden
Основна
£91K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Anon in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £92,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anon за позицията Софтуерен инженер in Greater London Area е £90,950.

