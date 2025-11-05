Директория на компаниите
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in New York City Area в Anheuser-Busch InBev възлиза на $410K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anheuser-Busch InBev. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Общо годишно
$410K
Ниво
L4
Основна
$245K
Stock (/yr)
$55K
Бонус
$110K
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Anheuser-Busch InBev in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $1,070,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anheuser-Busch InBev за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in New York City Area е $410,000.

