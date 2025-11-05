Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Anheuser-Busch InBev възлиза на $110K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anheuser-Busch InBev. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$110K
Ниво
L6
Основна
$98K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Anheuser-Busch InBev in United States е с годишно общо възнаграждение от $235,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anheuser-Busch InBev за позицията Софтуерен инженер in United States е $122,000.

