Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Denver And Boulder Area в Angi варира от $143K на year за L1 до $252K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Denver And Boulder Area възлiza на $183K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angi. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Angi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност