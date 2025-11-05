Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в Angi варира от $167K на year за L2 до $186K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angi. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Software Engineer 1(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
Senior Software Engineer 1
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Angi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Angi in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $220,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Angi за позицията Софтуерен инженер in Greater Chicago Area е $165,000.

Други ресурси