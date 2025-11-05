Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в Angi варира от $167K на year за L2 до $186K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angi. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Angi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
