Angi Заплати

Заплатата в Angi варира от $49,750 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $280,812 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Angi. Последно актуализирано: 8/29/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $195K
Мениджър софтуерно инженерство
L3 $274K
L4 $281K

Специалист по данни
Median $207K
Продуктов дизайнер
Median $138K
Рекрутър
Median $130K
Административен асистент
$112K
Бизнес аналитик
$167K
Финансов аналитик
$169K
Човешки ресурси
$130K
Маркетинг
$78.6K
Продажби
$49.8K
УИ изследовател
$184K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Angi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Angi е Мениджър софтуерно инженерство at the L4 level с годишно общо възнаграждение от $280,812. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Angi е $169,150.

