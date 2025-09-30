Директория на компаниите
Angel One
Angel One Софтуерен инженер Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region в Angel One възлиза на ₹2.38M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angel One. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹2.38M
Ниво
SDE 1
Основна
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹198K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Angel One?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Софтуерен инженер role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

