Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Angel One варира от ₹3.05M на year до ₹6.87M. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹3.8M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angel One. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Включени длъжностиПодай нова длъжност