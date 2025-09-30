Директория на компаниите
Angel One Продуктов мениджър Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Greater Bengaluru в Angel One възлиза на ₹2.51M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angel One. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.51M
Ниво
Associate Product Manager
Основна
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Angel One?

₹13.95M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Angel One in Greater BengaluruПродуктов мениджър职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹12,672,627。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Angel One in Greater BengaluruПродуктов мениджър职位的年度总薪酬中位数为₹3,509,706。

