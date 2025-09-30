Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Bengaluru в Angel One възлиза на ₹6.8M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Angel One. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹6.8M
Ниво
T3
Основна
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹728K
Години в компанията
0 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Angel One?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Специалист по данни sa Angel One in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹10,858,660. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Angel One para sa Специалист по данни role in Greater Bengaluru ay ₹7,216,618.

Други ресурси