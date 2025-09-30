Директория на компаниите
Anaplan
  • Greater London Area

Anaplan Софтуерен инженер Заплати в Greater London Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater London Area в Anaplan варира от £69.2K на year за P2 до £121K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £91K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anaplan. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
(Начално ниво)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Виж 1 още нива
£121K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Anaplan, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Anaplan in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £152,321. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anaplan за позицията Софтуерен инженер in Greater London Area е £81,477.

