Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater London Area в Anaplan варира от £69.2K на year за P2 до £121K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £91K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anaplan. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Anaplan, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
