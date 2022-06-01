Директория на компаниите
AmTrust Financial
AmTrust Financial Заплати

Диапазонът на заплатите на AmTrust Financial варира от $85,425 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $141,365 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AmTrust Financial. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Бизнес анализатор
$88.2K
Анализатор на данни
$119K
Експерт по данни
$141K

Софтуерен инженер
$85.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в AmTrust Financial, е Експерт по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $141,365. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AmTrust Financial, е $103,800.

