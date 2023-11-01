Директория на компаниите
AMS Заплати

Заплатата в AMS варира от $12,060 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $191,040 за Рисков капиталист в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AMS. Последно актуализирано: 11/15/2025

Хардуерен инженер
$76.2K
Човешки ресурси
$12.1K
Проектен мениджър
$147K

Рекрутър
$81.6K
Софтуерен инженер
$47.2K
Рисков капиталист
$191K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в AMS е Рисков капиталист at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $191,040. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AMS е $78,908.

