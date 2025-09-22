Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Amperity възлiza на $171K на year за Software Engineer II. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $168K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amperity. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Amperity, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
