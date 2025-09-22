Директория на компаниите
Amperity
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Аналитик данни

  • Всички заплати в Аналитик данни

Amperity Аналитик данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Аналитик данни in United States в Amperity възлиза на $179K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amperity. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Общо годишно
$179K
Ниво
-
Основна
$159K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$5K
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Amperity?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Option

В Amperity, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Аналитик данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Аналитик данни bei Amperity in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $182,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Amperity für die Position Аналитик данни in United States beträgt $179,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Amperity

Свързани компании

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси