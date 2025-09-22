Директория на компаниите
Ampere Computing
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Ampere Computing варира от $170K на year за L6 до $275K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $198K.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
(Начално ниво)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Ampere Computing?

ЧЗВ

