Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Ampere Computing варира от $170K на year за L6 до $275K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $198K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ampere Computing. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
