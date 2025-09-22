Възнаграждението за Хардуерен инженер in United States в Ampere Computing варира от $189K на year за L6 до $364K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $196K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ampere Computing. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
