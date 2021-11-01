Директория на компаниите
AMI
AMI Заплати

Диапазонът на заплатите на AMI варира от $25,596 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $170,850 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AMI. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $28.7K
Счетоводител
$152K
Продуктов мениджър
$25.6K

Продажби
$32.9K
Ръководител софтуерно инженерство
$159K
Технически ръководител на програма
$171K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в AMI, е Технически ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $170,850. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AMI, е $92,452.

