Amgen
Amgen Софтуерен инженер Заплати в Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area в Amgen варира от $108K на year за L3 до $152K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area възлiza на $129K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amgen. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
(Начално ниво)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

0%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

34%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Amgen, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)

  • 34% се придобива в 4th-ГОД (34.00% годишно)



Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sits at a yearly total compensation of $153,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Софтуерен инженер role in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

