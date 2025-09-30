Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Amgen варира от $206K на year за L5 до $254K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $212K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amgen. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
0%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
34%
ГОД 4
В Amgen, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
34% се придобива в 4th-ГОД (34.00% годишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност