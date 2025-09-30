Директория на компаниите
Amgen
Amgen Специалист по данни Заплати в Greater Los Angeles Area

Възнаграждението за Специалист по данни in Greater Los Angeles Area в Amgen варира от $96.7K на year за L3 до $218K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $139K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amgen. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

0%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

34%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Amgen, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)

  • 34% се придобива в 4th-ГОД (34.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Amgen in Greater Los Angeles Area е с годишно общо възнаграждение от $218,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Amgen за позицията Специалист по данни in Greater Los Angeles Area е $143,000.

