Възнаграждението за Специалист по данни in Greater Los Angeles Area в Amgen варира от $96.7K на year за L3 до $218K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $139K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amgen. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
0%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
34%
ГОД 4
В Amgen, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
34% се придобива в 4th-ГОД (34.00% годишно)