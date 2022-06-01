Директория на компаниите
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Заплати

Заплатата в AmeriHealth Caritas варира от $87,312 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $155,220 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AmeriHealth Caritas. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Актюер
$152K
Аналитик данни
$87.3K
Софтуерен инженер
$133K

Архитект на решения
$155K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в AmeriHealth Caritas е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AmeriHealth Caritas е $142,250.

