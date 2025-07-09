Директория на компаниите
Americold
Americold Заплати

Заплатата в Americold варира от $70,350 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $233,825 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Americold. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Бизнес развитие
$234K
Хардуерен инженер
$98K
Човешки ресурси
$70.4K

Софтуерен инженер
$128K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Americold е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $233,825. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Americold е $112,750.

