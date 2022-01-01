Директория на компаниите
American Tower
American Tower Заплати

Заплатата в American Tower варира от $34,053 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $222,408 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на American Tower. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Хардуерен инженер
$106K
Проектен мениджър
$34.1K
Софтуерен инженер
$199K

Мениджър софтуерно инженерство
$222K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В American Tower, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в American Tower е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $222,408. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в American Tower е $152,263.

Други ресурси