American Red Cross
American Red Cross Заплати

Заплатата в American Red Cross варира от $30,833 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $183,600 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на American Red Cross. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Административен асистент
$59.7K
Бизнес аналитик
$126K
Клиентско обслужване
$30.8K

Аналитик данни
$35.5K
Специалист по данни
$35.2K
Маркетинг
$184K
Продуктов мениджър
$131K
Проектен мениджър
$95.5K
Софтуерен инженер
$79.6K
ЧЗВ

The highest paying role reported at American Red Cross is Маркетинг at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Red Cross is $79,600.

