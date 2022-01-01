Директория на компаниите
American Family Insurance
American Family Insurance Заплати

Заплатата в American Family Insurance варира от $22,718 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $190,950 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на American Family Insurance. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $127K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес аналитик
Median $102K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данни
Median $152K
Актюер
$161K
Човешки ресурси
$22.7K
Информационен технолог (ИТ)
$124K
Маркетинг
$121K
Продажби
$52.5K
Аналитик по киберсигурност
$153K
Технически програмен мениджър
$191K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в American Family Insurance е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $190,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в American Family Insurance е $127,000.

Други ресурси