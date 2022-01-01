American Chemical Society Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на American Chemical Society варира от $79,600 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $192,056 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на American Chemical Society. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $80K
Анализатор на данни
$79.6K
Продуктов дизайнер
$139K

Ръководител софтуерно инженерство
$192K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в American Chemical Society, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $192,056. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в American Chemical Society, е $109,650.

