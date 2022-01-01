Директория на компаниите
American Century Investments
American Century Investments Заплати

Диапазонът на заплатите на American Century Investments варира от $82,585 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $489,938 за Анализатор по киберсигурност в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на American Century Investments. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Ръководител продуктов дизайн
$231K
Анализатор по киберсигурност
$490K
Софтуерен инженер
$82.6K

Ръководител софтуерно инженерство
$229K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в American Century Investments, е Анализатор по киберсигурност at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $489,938. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в American Century Investments, е $230,000.

