Директория на компаниите
American Bureau of Shipping
Работите ли тук? Заявете вашата компания

American Bureau of Shipping Заплати

Диапазонът на заплатите на American Bureau of Shipping варира от $55,984 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $146,265 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на American Bureau of Shipping. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Машинен инженер
$126K
Продуктов мениджър
$139K
Софтуерен инженер
$56K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ръководител софтуерно инженерство
$146K
Технически ръководител на програма
$82.4K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в American Bureau of Shipping, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $146,265. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в American Bureau of Shipping, е $125,625.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за American Bureau of Shipping

Свързани компании

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Spotify
  • PayPal
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси