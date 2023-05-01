Директория на компаниите
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Заплати

Заплатата в American Axle & Manufacturing варира от $15,075 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $183,600 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на American Axle & Manufacturing. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Механичен инженер
Median $91.7K
Специалист по данни
$15.1K
Продуктов дизайнер
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Мениджър софтуерно инженерство
$184K
ЧЗВ

The highest paying role reported at American Axle & Manufacturing is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Axle & Manufacturing is $100,640.

