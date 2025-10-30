Директория на компаниите
American Airlines
Работите тук? Заявете вашата компания
  • Заплати
  • Информационен технолог (ИТ)

  • Всички заплати в Информационен технолог (ИТ)

American Airlines Информационен технолог (ИТ) Заплати

Възнаграждението за Информационен технолог (ИТ) в American Airlines възлiza на $123K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение възлiza на $116K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на American Airlines. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в American Airlines?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в American Airlines е с годишно общо възнаграждение от $130,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в American Airlines за позицията Информационен технолог (ИТ) е $116,000.

Свързани компании

