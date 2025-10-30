Възнаграждението за Информационен технолог (ИТ) в American Airlines възлiza на $123K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение възлiza на $116K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на American Airlines. Последна актуализация: 10/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***